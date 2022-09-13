Названа дата запуска отопления в Новосибирске

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление о старте отопительного сезона с 15 сентября, сначала тепло станет в детсадах, школах и больницах, а в начале следующей неделе батареи согреются в жилых домах, сообщает пресс-центр мэрии.

С четверга начнется подключение к теплу объектов здравоохранения, детсадов и школ. С понедельника, 19 сентября тепло начнут давать в многоквартирные дома и другие здания.

Запуск отопления в многоквартирных домах может занять некоторое время — управляющим организациям необходимо отладить систему подачи.

До пятницы в Новосибирске ожидается прохладная погода до 13-15 градусов днем, и 2-4 градуса ночью. В выходные придет небольшое потепление до 18 градусов тепла днем. Затем снова начнет холодать.

В прошлом году отопительный сезон начался 20 сентября. Отопление подключали всему городу неделю.