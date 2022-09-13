Названа дата запуска отопления в Новосибирске

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление о старте отопительного сезона с 15 сентября, сначала тепло станет в детсадах, школах и больницах, а в начале следующей неделе батареи согреются в жилых домах, сообщает пресс-центр мэрии.
С четверга начнется подключение к теплу объектов
здравоохранения, детсадов и школ. С понедельника, 19 сентября тепло
начнут давать в многоквартирные дома и другие здания.
Запуск отопления в многоквартирных домах может занять
некоторое время — управляющим организациям необходимо отладить систему подачи.
До пятницы в Новосибирске ожидается прохладная погода до
13-15 градусов днем, и 2-4 градуса ночью. В выходные придет небольшое
потепление до 18 градусов тепла днем. Затем снова начнет холодать.
В прошлом году отопительный сезон начался 20 сентября.
Отопление подключали всему городу неделю.
ponhik78Через год расстреляют за коррупцию)))
DanilonОчень хорошо, я рад. Надеюсь, эти бойцы бросятся в самую гущу событий.
Kam1kadzeЕго не для убийства немцев поставляют, не настораживает?
slavayninчёт мало коментов,видать и в правду со светом проблемы)