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Названа дата запуска отопления в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление о старте отопительного сезона с 15 сентября, сначала тепло станет в детсадах, школах и больницах, а в начале следующей неделе батареи согреются в жилых домах, сообщает пресс-центр мэрии.

С четверга начнется подключение к теплу объектов здравоохранения, детсадов и школ. С понедельника, 19 сентября тепло начнут давать в многоквартирные дома и другие здания.

Запуск отопления в многоквартирных домах может занять некоторое время — управляющим организациям необходимо отладить систему подачи.

До пятницы в Новосибирске ожидается прохладная погода до 13-15 градусов днем, и 2-4 градуса ночью. В выходные придет небольшое потепление до 18 градусов тепла днем. Затем снова начнет холодать.

В прошлом году отопительный сезон начался 20 сентября. Отопление подключали всему городу неделю. 

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Сибирь #Новосибирск #Город
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Топ комментариев

ponhik78

Через год расстреляют за коррупцию)))

Danilon

Очень хорошо, я рад. Надеюсь, эти бойцы бросятся в самую гущу событий.

Kam1kadze

Его не для убийства немцев поставляют, не настораживает?

slavaynin

чёт мало коментов,видать и в правду со светом проблемы)