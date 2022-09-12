Рождение ребенка уменьшило мозг мужчин

Рождение первенца связано с потерей 1-2% объема коры головного мозга у мужчин, выяснили ученые из Университета Южной Калифорнии и Научно-исследовательского института здоровья Грегорио Мараньона в Испании.

Исследователи проводили МРТ мозга мужчин до беременности их партнерш, а также через несколько месяцев после рождения ребенка. В ходе эксперимента ученые сравнили объем и структурные свойства мужского мозга до и после рождения ребенка, а также у бездетных.

У ставших отцами мужчин были обнаружены изменения в долях, которые участвуют в социальном понимании. Кроме того, ученые также нашли у мужчин заметное уменьшение объема зрительной системы, говорится в статье авторов открытия, опубликованной журналом Cerebral Cortex.

Проведенное до этого исследование показало, что отцы лучше справляются с задачами на зрительную память, чем мужчины без детей. Такие результаты могут свидетельствовать об уникальной роли зрительной системы в узнавании отцами своих младенцев.

Новые данные подтверждают, что нейронные изменения мозга в результате рождения ребенка присущи не только женщинам. Теперь ученые намерены провести более детальные исследования мозга мужчин, ставших отцами.