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Рождение ребенка уменьшило мозг мужчин

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Рождение первенца связано с потерей 1-2% объема коры головного мозга у мужчин, выяснили ученые из Университета Южной Калифорнии и Научно-исследовательского института здоровья Грегорио Мараньона в Испании.

Исследователи проводили МРТ мозга мужчин до беременности их партнерш, а также через несколько месяцев после рождения ребенка. В ходе эксперимента ученые сравнили объем и структурные свойства мужского мозга до и после рождения ребенка, а также у бездетных.

У ставших отцами мужчин были обнаружены изменения в долях, которые участвуют в социальном понимании. Кроме того, ученые также нашли у мужчин заметное уменьшение объема зрительной системы, говорится в статье авторов открытия, опубликованной журналом Cerebral Cortex.

Проведенное до этого исследование показало, что отцы лучше справляются с задачами на зрительную память, чем мужчины без детей. Такие результаты могут свидетельствовать об уникальной роли зрительной системы в узнавании отцами своих младенцев.

Новые данные подтверждают, что нейронные изменения мозга в результате рождения ребенка присущи не только женщинам. Теперь ученые намерены провести более детальные исследования мозга мужчин, ставших отцами.

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Топ комментариев

Danilon

Очень хорошо, я рад. Надеюсь, эти бойцы бросятся в самую гущу событий.

Kam1kadze

Его не для убийства немцев поставляют, не настораживает?

masiki

После вчерашних бомбежек территории Украины переговоры тем более невозможны!

slavaynin

чёт мало коментов,видать и в правду со светом проблемы)