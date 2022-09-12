Робот с искусственным интеллектом стал гендиректором компании

Робот с искусственным интеллектом стал генеральным директором в китайской компании NetDragon Websoft. Он будет руководить финансовыми операциями.

Это первый случай в истории, когда искусственный интеллект занял реальную руководящую должность. Задача нового генерального директора — организация работы и процессов в фирме с капитализацией в 10 миллиардов долларов, пишет Daily Mail.

Владельцы компании рассчитывают, что искусственный гендиректор повысит скорость выполнения заказов, улучшит качество работы, а также оптимизирует технологический процесс.

При этом в первую очередь робот будет действовать как аналитический инструмент, которому предстоит быстро принимать наиболее выгодные решения в тех или иных ситуациях.