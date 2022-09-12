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Путин назвал неизбежным отказ от доллара

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Процесс дедолларизации является неизбежным, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«У нас идет известный и неизбежный процесс дедолларизации», — сказал глава государства, комментируя создание государством финансовой «подушки безопасности» в современных условиях.

Путин отметил, что для государства приоритетом являются нацеленность на развитие и на реализацию национальных проектов в интересах граждан, а также сохранение макроэкономической стабильности.

«Нам необходимо сформировать все условия для структурной перестройки экономики, ну или, так скажем, для дальнейшей структурной перестройки, в том числе реализации крупных технологичных проектов, роста экономической активности и развития инфраструктуры», — подчеркнул президент.

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