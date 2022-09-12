Отечественные банкоматы испытают до конца осени

Российские производители банкоматов BFS и «САГА» до конца осени предоставят крупнейшим банкам первые образцы для тестирования. В случае успеха, они начнут переход на отечественное оборудование в середине 2023 года.

Вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков сообщил «Коммерсанту», что разработка не остановится после выхода первых моделей и производители продолжат развивать устройства в течение двух лет.

«В первой половине 2023 года будут отрабатываться, пилотироваться первые версии, а с середины года вполне возможен выход на промышленное производство и предложение отечественных банкоматов уже для всех банков», — сообщил Войлуков.

Отмечается, что создать полностью отечественный банкоматы в текущих условиях невозможно, поэтому они будут представлять собой локализованные устройства с российскими корпусом и механической частью. Электронные компоненты поставляются из-за рубежа, в том числе по параллельному импорту.

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Из-за санкций российские банки столкнулись с дефицитом банкоматов и терминалов самообслуживания, но начали работу по поиску альтернатив. Например, «Сбер» заключил контракт с китайским производителем банкоматов, а «ВТБ» уже тестирует устройства из Поднебесной.