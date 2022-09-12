Сеть интерактивных спортивных площадок появится в России

В России планируется открытие сети интерактивных спортивных площадок и Phygital-центров. До конца 2022 года будет запущено 10 объектов, а в течение трех лет — более 500.

Проект реализуется ООО «Национальные технологии» холдинга «Росэлектроника» ГК «Ростех» и производителем интерактивных площадок «РуАрена» совместно с Министерством спорта РФ. Он создаст структуру, объединяющую общественные игровые зоны и цифровые технологии.

Планируется создание 500 интерактивных площадок и 50 Phygital-центров в течение трех лет. Спортивные объекты будут объединены единой информационно-аналитической сетью.

Интерактивные площадки позволяют с помощью специального приложения узнать рейтинг объекта, количество посетителей и получить карту спортивной инфраструктуры в любом городе. Они оснащены Wi-Fi, освещением, системами оповещения и обратной связи.

Система сможет поставить музыку, следить за тренировками, отслеживать показатели и дать рекомендации по их улучшению. Приложение-клиент может помочь даже в подборе тренера.

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Phygital-центр — объект с интегрированными коммуникациями, подразумевающий объединение цифровой и физической активности. В таком месте можно заниматься не только традиционным спортом, но и киберспортом и зафиксировать все показатели.