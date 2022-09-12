Российскую экономику поддержат финансовыми вливаниями

Российские власти направят 100 миллиардов рублей на повышение устойчивости экономики страны, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, правительство принимает меры для поддержки предприятий и граждан страны в условиях внешних ограничений.

Так, 15 миллиардов рублей выделят на расширение производства самолетов МС-21, еще 25 миллиардов — на поддержку системы организации воздушного движения. 15 миллиардов пойдут на программу льготного лизинга морских судов.

Адресную субсидию в 3 миллиарда рублей получит Выборгский судостроительный завод, где сейчас идет работа по новому ледоколу. Для поддержки бизнеса власти докапитализируют более чем на 8 миллиардов рублей Фонд развития промышленности.

Еще 4 миллиарда пойдут на новые программы в химической сфере, 2 миллиарда рублей направят на разработку отечественного оборудования для производства сжиженного природного газа, следует из программы.

Отдельную помощь правительство окажет Калининградской области, которая столкнулась с ограничениями на транзит грузов из других российских регионов. На поддержку инвестиционных проектов и создание новых рабочих мест там выделят 5,5 миллиарда рублей.