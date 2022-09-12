Кадыров отправил элитные спецподразделения на Украину

Элитные подразделения из Чеченской Республики во главе с Адамом Делимхановым вернулись в зону специальной военной операции (СВО) на Украине после предоставленного отдыха.

«Дорогой брат, Герой России, депутат Госдумы РФ Адам Делимханов во главе подразделений из Чеченской Республики приступил к выполнению задач специальной военной операции на территории Украины и ДНР», написал Кадыров в своем телеграм-канале.

По его словам, после освобождения Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска, Попасной и других городов элитные бойцы отправились на отдых, а теперь вернулись на передовую.

«Ранее я всегда говорил вам ждать хороших новостей, и после моих слов вы их всегда получали. Вот и сейчас, наберитесь терпения и ждите отличных результатов с передовой от наших бойцов. Они обязательно будут!» — заключил Кадыров.