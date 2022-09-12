Начались съемки комедийного сериала «Американцы»

Сериал «Американцы» расскажет о хитрой русской женщине, которая хочет переехать в США с помощью ребенка.

Действие «Американцев» будет развиваться в 2009 году в небольшом российском поселке Ливни. Главная героиня Зинаида узнает, что, если родить ребенка в США, он станет американцем, который сможет перевезти всех родственников за границу.

Зинаида решает действовать без промедления и подбивает своих подруг срочно забеременеть и лететь в Штаты. Но мужья против. Поняв, что помощи ждать неоткуда, подруги ищут дополнительные заработки, не всегда законные. Но это полдела. Самое главное — найти способ забеременеть.

На пути к цели Зине (Анастасия Попова), Геле (Анна Котова-Дерябина), Татьяне (Лина Миримская) и Кире (Мария Осипова) предстоит столкнуться с множеством трудностей и сомнений: а правильно ли они поступают, желая покинуть родной дом.

Сериал будет снимать видеосервис Kion совместно с компанией Lookfilm. Премьера проекта состоится в 2023 году, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».