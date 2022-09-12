Бывший тренер «Авангарда» Боб Хартли вернулся в Омск

Канадский тренер Боб Хартли после ухода из ХК «Авангард» вернулся в Омск, чтобы развивать хоккей в регионе, сообщила пресс-служба клуба.

Хартли в Омске будет консультировать Хоккейную Академию «Авангард», главная задача которой — подготовка профессиональных игроков для основы команды.

«Так классно оказаться здесь снова. Я счастлив вернуться сюда. Я жду с нетерпением новой встречи с вами, хоккейные болельщики, с которыми мы не виделись так долго», — сказал Хартли.

Канадский специалист проработал тренером «Авангарда» четыре сезона с 2018 года, он же впервые привел команду к чемпионству — в сезоне 2020/21 клуб выиграл Кубок Гагарина. Тренерскую должность он покинул из-за завершившегося контракта.