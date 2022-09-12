Умная подушка Xiaomi проконтролирует сон владельца

Выпуск умной подушки Mijia Smart Pillow анонсирован на краудфандинговой платформе Xiaomi. Устройство способно снимать различные показания во время сна владельца и отображать эту информацию в мобильном приложении на смартфоне.

Внутрь новинки вшит специальный пьезоэлектрический датчик. Он отслеживает изменения частоты сердечных сокращений, дыхательный ритм и даже храп пользователя. Кроме того, осуществляется мониторинг различных фаз сна.

Подушку можно класть на кровать любой стороной, датчик находится в центре Mijia Smart Pillow, поэтому не мешает отдыху. Питание обеспечивают четыре батарейки стандарта ААА, которых хватает примерно на два месяца работы.

Устройство обменивается данными с мобильным приложением с помощью Bluetooth. Подушка имеет антибактериальное покрытие, которое препятствует размножению микробов. Разработчики обещают, что оно сохраняет 90% эффективности даже после двадцати стирок.

Для участников программы Xiaomi Mijia Smart Pillow будет стоить 37 долларов. В дальнейшем стоимость интеллектуального гаджета для правильного сна поднимется до 43 долларов.