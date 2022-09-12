Футболист назвал «кайфом» сидеть запасным и получать деньги

Вратарь самарских «Крыльев Советов» Евгений Фролов заявил, ему в кайф сидеть на скамейке запасных, главное, что платят деньги.

«Деньги платятся — все нормально. Без разницы — сидеть или играть. Главное, чтобы мне платили зарплату — любой каприз за ваши деньги», — сказал Фролов в интервью «РБ Спорт».

Футболист заявил, что ему в кайф то, что происходит в карьере. Он готов играть до 45-50 лет, потому что еще не заработал столько денег, чтобы закончить с футболом.

Фролову 34-года, он играл за клубы «Мордовия», «Сахалин» и «Оренбург» из Футбольной национальной лиге. Перешел в «Крылья Советов» в 2020 году. Провел 29 матчей в составе самарцев и пропустил в них 30 мячей.