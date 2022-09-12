НАВЕРХ

Футболист назвал «кайфом» сидеть запасным и получать деньги

Источник:
Sibnet.ru
345 0
Фото: Кирилл Венедиктов / CC BY-SA 3.0

Вратарь самарских «Крыльев Советов» Евгений Фролов заявил, ему в кайф сидеть на скамейке запасных, главное, что платят деньги.

«Деньги платятся — все нормально. Без разницы — сидеть или играть. Главное, чтобы мне платили зарплату — любой каприз за ваши деньги», — сказал Фролов в интервью «РБ Спорт».

Футболист заявил, что ему в кайф то, что происходит в карьере. Он готов играть до 45-50 лет, потому что еще не заработал столько денег, чтобы закончить с футболом.

Фролову 34-года, он играл за клубы «Мордовия», «Сахалин» и «Оренбург» из Футбольной национальной лиге. Перешел в «Крылья Советов» в 2020 году. Провел 29 матчей в составе самарцев и пропустил в них 30 мячей.

Еще по теме
Сборная России нашла соперников для матчей
Освещение стадионов сократят из‑за энергетического кризиса
Переход Захаряна в «Челси» сорвался
Итальянский клуб избавился от Кокорина
смотреть все
Спорт #Футбол
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Дочь главы ОКР бросила уехавшего в США саблиста
06.09.2022 10:48
info.sibnet.ru
Сбежавшая из Белоруссии легкоатлетка получила гражданство Польши
30.08.2022 16:06
info.sibnet.ru
Вертолет с биатлонистом пропал на Камчатке
16.07.2022 19:54
info.sibnet.ru
Винер и Усманов все-таки развелись
06.07.2022 20:14
Девушка дня
info.sibnet.ru
Спортсменка Канакина из топ-100 самых сексуальных вышла замуж
02.09.2022 17:29
info.sibnet.ru
Фигуристка Медведева опубликовала откровенный снимок
11.07.2022 16:45
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Танки, дети, вертолеты на форуме «Армия-2022». ФОТО
Самое обсуждаемое
69
Российские войска отступили из Изюма
55
Минобороны провело «операцию по свертыванию» войск
38
Путин рассказал о главном приобретении СВО
35
Лавров заявил о возможности переговоров с Киевом
30
Премьер Мьянмы назвал Путина лидером мира