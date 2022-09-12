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Вакцинироваться от ковида стало поздно

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Заболеваемость коронавирусом уже растет, поэтому вакцинироваться в сентябре — поздно, сообщил врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

«Сейчас вакцинироваться от ковида уже поздно, так как заболеваемость снова растет. Нужно было это делать хотя бы в августе, чтобы после прививки была возможность изолироваться минимум на неделю. Сейчас это уже не представляется возможным», — сказал Поздняков.

По его словам, остальные вакцины можно и нужно ставить согласно календарю прививок, в том числе от гриппа и других сезонных инфекций.

Заболеваемость в стране растет 11 неделю подряд, но темпы распространения инфекции снижаются. С 5 по 11 сентября было зарегистрировано 337 187 инфицированных, что на 4,2% превысило показатель предыдущего аналогичного периода

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