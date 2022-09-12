Российский фильм «Начать сначала» уступил зарубежной ленте

Спортивная драма «Начать сначала» с Владимиром Сычевым в главной роли в первый прокатный уикенд собрала всего 18 миллионов и уступила другой новинке прошлой недели, фильму «Три тысячи лет желаний».

Фэнтези «Три тысячи лет желаний» с Тильдой Суинтон и Идрисом Эльбой возглавил российский кинопрокат, собрав почти 50 миллионов рублей. Фильм рассказывает об ученой литераторше Алетейе, которой подчиняется могущественный джинн.

На втором месте по сборам российская картина про подростков «Календарь ма(й)я», собравшая за второй уикенд проката 23 миллиона рублей.

Спортивный фильм «Начать сначала» про регби стартовал в прокате с третьей строчки. Он сумел заработать всего 18 миллионов.