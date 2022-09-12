НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Российский фильм «Начать сначала» уступил зарубежной ленте

Источник:
Sibnet.ru
228 0
Фото: © кадр из фильма «Три тысячи лет желаний»

Спортивная драма «Начать сначала» с Владимиром Сычевым в главной роли в первый прокатный уикенд собрала всего 18 миллионов и уступила другой новинке прошлой недели, фильму «Три тысячи лет желаний».

Фэнтези «Три тысячи лет желаний» с Тильдой Суинтон и Идрисом Эльбой возглавил российский кинопрокат, собрав почти 50 миллионов рублей. Фильм рассказывает об ученой литераторше Алетейе, которой подчиняется могущественный джинн.

На втором месте по сборам российская картина про подростков «Календарь ма(й)я», собравшая за второй уикенд проката 23 миллиона рублей.

Спортивный фильм «Начать сначала» про регби стартовал в прокате с третьей строчки. Он сумел заработать всего 18 миллионов.

Еще по теме
Появился тизер «Русалочки» с темнокожей актрисой
«Ирония судьбы»: Голливуд вдохновился советской классикой
Сериалы, фильмы и анимация: Елизавета II в кино
Смерть Елизаветы II повлияла на съемки шестого сезона «Короны»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Минобороны провело «операцию по свертыванию» войск
Российские войска отступили из Изюма
Эксперт назвала самые распространенные половые инфекции у россиян
Российский шутер Atomic Heart станет эксклюзивом VK Play
Обсуждение (0)
Топ комментариев

pepelmetal

Ты не так давно говорил что и газ по 2000$ это очень смешно) видимо 3000$ уже не так смешно, да?

karuto

Блаженны скачущие, ну вы знаете...

masiki

После вчерашних бомбежек территории Украины переговоры тем более невозможны!

ifhbrjd

Если бы были только химарсы....