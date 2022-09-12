НАВЕРХ

Алькарас выиграл US Open и стал самой молодой первой ракеткой мира

Источник:
Sibnet.ru
275 0
Фото: © соцсети Карлоса Алькараса

Испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл норвежца Каспера Рууда в финале Открытого чемпионата США (US Open). Он стал самой молодой первой ракеткой мира в истории тенниса.

Финальная встреча продлилась 3 часа 22 минуты и завершилась в четырех сетах — 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3.

Алькарас впервые стал первой ракеткой мира, сместив россиянина Даниила Медведева. Испанец побил достижение Ллейтона Хьюитта, возглавившего рейтинг в 20 лет и 9 месяцев, Алькарасу на данный момент исполнилось 19 лет и 4 месяца.

Алькарас выходил в четвертьфинал на Открытых чемпионатах США (2021) и Франции (2022). Сейчас в его копилке шесть побед на турнирах ATP.

Еще по теме
Российский теннисист Хачанов пропустит финал US Open
Полумарафон Раевича пройдет в центре Новосибирска
Американская теннисистка пришла на US Open с банкой пива
Теннисистка Касаткина высказалась о возможной смене гражданства
смотреть все
Спорт #Летние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Дочь главы ОКР бросила уехавшего в США саблиста
06.09.2022 10:48
info.sibnet.ru
Сбежавшая из Белоруссии легкоатлетка получила гражданство Польши
30.08.2022 16:06
info.sibnet.ru
Вертолет с биатлонистом пропал на Камчатке
16.07.2022 19:54
info.sibnet.ru
Винер и Усманов все-таки развелись
06.07.2022 20:14
Девушка дня
info.sibnet.ru
Спортсменка Канакина из топ-100 самых сексуальных вышла замуж
02.09.2022 17:29
info.sibnet.ru
Фигуристка Медведева опубликовала откровенный снимок
11.07.2022 16:45
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Танки, дети, вертолеты на форуме «Армия-2022». ФОТО
Топ комментариев

pepelmetal

Ты не так давно говорил что и газ по 2000$ это очень смешно) видимо 3000$ уже не так смешно, да?

karuto

Блаженны скачущие, ну вы знаете...

masiki

После вчерашних бомбежек территории Украины переговоры тем более невозможны!

D_I_A_B_L_O_o

получается что так, бьют точно в цель, далеко летят, быстро передвигаются, ниодного подтвержденного видео...