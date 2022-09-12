Алькарас выиграл US Open и стал самой молодой первой ракеткой мира

Испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл норвежца Каспера Рууда в финале Открытого чемпионата США (US Open). Он стал самой молодой первой ракеткой мира в истории тенниса.

Финальная встреча продлилась 3 часа 22 минуты и завершилась в четырех сетах — 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3.

Алькарас впервые стал первой ракеткой мира, сместив россиянина Даниила Медведева. Испанец побил достижение Ллейтона Хьюитта, возглавившего рейтинг в 20 лет и 9 месяцев, Алькарасу на данный момент исполнилось 19 лет и 4 месяца.

Алькарас выходил в четвертьфинал на Открытых чемпионатах США (2021) и Франции (2022). Сейчас в его копилке шесть побед на турнирах ATP.