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Появился тизер «Русалочки» с темнокожей актрисой

Источник:
Sibnet.ru
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Disney показал первый тизер предстоящего мюзикла «Русалочка» с певицей и актрисой Холли Бэйли в роли Ариэль.

Мюзикл станет адаптацией классического мультфильма Disney 1989 года, в котором принцесса Ариэль влюблялась в принца Эрика и ради любви соглашалась на сделку с коварной ведьмой Урсулой — отдавала голос за ноги вместо хвоста.

Роль русалочки Ариэль исполнит R&B-певица Холли Бэйли, а образ принца Эрика воплотит Джона Хауэр-Кинг. Режиссером выступит Роб Маршалл, автор фильмов «Чикаго» и «Мэри Поппинс возвращается».

Когда стало известно, что роль сказочного персонажа досталась темнокожей актрисе, в Сети появилось много критики в адрес Бэйли. Многие предпочли бы традиционный образ Русалочки.

Главные роли в мюзикле также исполнили Хавьер Бардем, Джона Хауэр-Кинг, Мелисса Маккарти, Джуд Акувидике и другие. Премьера фильма назначена на май 2023 года.

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Топ комментариев

pepelmetal

Ты не так давно говорил что и газ по 2000$ это очень смешно) видимо 3000$ уже не так смешно, да?

karuto

Блаженны скачущие, ну вы знаете...

masiki

После вчерашних бомбежек территории Украины переговоры тем более невозможны!

D_I_A_B_L_O_o

получается что так, бьют точно в цель, далеко летят, быстро передвигаются, ниодного подтвержденного видео...