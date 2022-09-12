Появился тизер «Русалочки» с темнокожей актрисой

Disney показал первый тизер предстоящего мюзикла «Русалочка» с певицей и актрисой Холли Бэйли в роли Ариэль.

Мюзикл станет адаптацией классического мультфильма Disney 1989 года, в котором принцесса Ариэль влюблялась в принца Эрика и ради любви соглашалась на сделку с коварной ведьмой Урсулой — отдавала голос за ноги вместо хвоста.

Роль русалочки Ариэль исполнит R&B-певица Холли Бэйли, а образ принца Эрика воплотит Джона Хауэр-Кинг. Режиссером выступит Роб Маршалл, автор фильмов «Чикаго» и «Мэри Поппинс возвращается».

Когда стало известно, что роль сказочного персонажа досталась темнокожей актрисе, в Сети появилось много критики в адрес Бэйли. Многие предпочли бы традиционный образ Русалочки.

Главные роли в мюзикле также исполнили Хавьер Бардем, Джона Хауэр-Кинг, Мелисса Маккарти, Джуд Акувидике и другие. Премьера фильма назначена на май 2023 года.