«Ирония судьбы»: Голливуд вдохновился советской классикой

В прокат вышла американская комедия «Ирония судьбы в Голливуде» — ремейк легендарного хита «Ирония судьбы, или с легким паром!». Фильм поставил режиссер Марюс Вайсберг, в главных ролях Эмма Робертс, Томас Манн, Бритт Робертсон. Как получилось перенести сюжет одной из самых популярных советских картин на заокеанские реалии?
Сюжет: новый отпуск по обмену
Идея ремейка целиком принадлежит режиссеру Марюсу Вайсбергу. Он захотел познакомить американцев с легендарным советским фильмом. Впрочем, назвать полноценным ремейком новую ленту нельзя — скорее, это фильм по мотивам.
За сценарий новинки отвечала Тиффани Полсен, которая сочинила своеобразный вариант «Отпуска по обмену», фактически стандартизированный американский ромком, где от оригинала осталось всего ничего, а повествование строится на традиционном американском юморе.
По сюжету, у Марго (Эмма Робертс) и Кипа (Льюис Тан), пары из бостонского пригорода, большие планы на отношения, но они летят к черту, когда в их жизни появляется нетрезвый мужчина Гриффин (Томас Манн) — «аналог» Жени Лукашина.
Мужчина перепутал адрес после возлияний в русской бане и оказался в квартире Марго. Троица начинает выяснять отношения, а тем временем на одноименной улице в другом городке Гриффина ждет его девушка (Мэделин Петш).
Критики предпочли оригинал
Судя по первым отзывам российских критиков, американская «Ирония» не сумела повторить успех советского оригинала. Это слишком типичная и предсказуемая комедия, лишенная какой-либо магии.
Здесь куча голливудских штампов с цитатами из фильма «Завтрак у Тиффани», а вовсе не советской «Иронии». Конечно, омоложение персонажей и перенос действия в современность в каком-то смысле освежили сюжет, но для российского зрителя этого слишком мало.
Страна: США, Aldamisa Entertainment, Contentious Media
Жанр: романтическая комедия
Режиссер: Марюс Вайсберг
Актеры: Эмма Робертс, Томас Манн, Бритт Робертсон, Мэделин Петш, Льюис Тан
Продолжительность: 100 минут
Возраст: 12+
Стоит ли смотреть
Свежая «Ирония судьбы в Голливуде» — не пересказ советской классики на американский лад, а фактически самостоятельное произведение по мотивам, в котором начисто отсутствуют философские меланхоличные разговоры и настроение оригинала.
Советская «Ирония» — камерная мелодрама с элементами комедии. А ремейк — стандартная комедия, взявшая фабулу знаменитого хита в качестве сюжетной основы и переосмыслившая героев.
Уже после первых сцен становится понятно, что Гриффин — никакой не Женя Лукашин, а миловидная Эмма Робертс — не Надя Шевелева. Камерность начального акта быстро улетучивается и герои пускаются во все тяжкие, переставая заигрывать с творением Рязанова.
Картина Марюса Вайсберга — именно такая, какой предстала в трейлере. Простая, одноразовая комедия под американским соусом и в американской же обертке. Наша оценка — шесть из десяти баллов.