«Ирония судьбы»: Голливуд вдохновился советской классикой

В прокат вышла американская комедия «Ирония судьбы в Голливуде» — ремейк легендарного хита «Ирония судьбы, или с легким паром!». Фильм поставил режиссер Марюс Вайсберг, в главных ролях Эмма Робертс, Томас Манн, Бритт Робертсон. Как получилось перенести сюжет одной из самых популярных советских картин на заокеанские реалии?

Сюжет: новый отпуск по обмену

Идея ремейка целиком принадлежит режиссеру Марюсу Вайсбергу. Он захотел познакомить американцев с легендарным советским фильмом. Впрочем, назвать полноценным ремейком новую ленту нельзя — скорее, это фильм по мотивам.

Фото: © кадр из фильма «Ирония судьбы в Голливуде»

За сценарий новинки отвечала Тиффани Полсен, которая сочинила своеобразный вариант «Отпуска по обмену», фактически стандартизированный американский ромком, где от оригинала осталось всего ничего, а повествование строится на традиционном американском юморе.

По сюжету, у Марго (Эмма Робертс) и Кипа (Льюис Тан), пары из бостонского пригорода, большие планы на отношения, но они летят к черту, когда в их жизни появляется нетрезвый мужчина Гриффин (Томас Манн) — «аналог» Жени Лукашина.

Мужчина перепутал адрес после возлияний в русской бане и оказался в квартире Марго. Троица начинает выяснять отношения, а тем временем на одноименной улице в другом городке Гриффина ждет его девушка (Мэделин Петш).

Критики предпочли оригинал

Судя по первым отзывам российских критиков, американская «Ирония» не сумела повторить успех советского оригинала. Это слишком типичная и предсказуемая комедия, лишенная какой-либо магии.

Здесь куча голливудских штампов с цитатами из фильма «Завтрак у Тиффани», а вовсе не советской «Иронии». Конечно, омоложение персонажей и перенос действия в современность в каком-то смысле освежили сюжет, но для российского зрителя этого слишком мало.

Премьера в России: 8 сентября 2022 года

Страна: США, Aldamisa Entertainment, Contentious Media

Жанр: романтическая комедия

Режиссер: Марюс Вайсберг

Актеры: Эмма Робертс, Томас Манн, Бритт Робертсон, Мэделин Петш, Льюис Тан

Продолжительность: 100 минут

Возраст: 12+

Стоит ли смотреть

Свежая «Ирония судьбы в Голливуде» — не пересказ советской классики на американский лад, а фактически самостоятельное произведение по мотивам, в котором начисто отсутствуют философские меланхоличные разговоры и настроение оригинала.

Советская «Ирония» — камерная мелодрама с элементами комедии. А ремейк — стандартная комедия, взявшая фабулу знаменитого хита в качестве сюжетной основы и переосмыслившая героев.

Фото: © кадр из фильма «Ирония судьбы в Голливуде»

Уже после первых сцен становится понятно, что Гриффин — никакой не Женя Лукашин, а миловидная Эмма Робертс — не Надя Шевелева. Камерность начального акта быстро улетучивается и герои пускаются во все тяжкие, переставая заигрывать с творением Рязанова.

Картина Марюса Вайсберга — именно такая, какой предстала в трейлере. Простая, одноразовая комедия под американским соусом и в американской же обертке. Наша оценка — шесть из десяти баллов.