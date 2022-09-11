Россия не станет продавать газ врагам

Россия не будет продавать газ или нефть странам, которые введут ограничения на их цену, эта идея по сути является картельным сговором стран Запада, заявил министр энергетики России Николай Шульгинов,.

«Точно мы не будем продавать себе в убыток или там ниже себестоимости. Ну, так нельзя. Это картельный какой-то сговор против нас. Точно мы не допустим такого отношения к нам», — цитирует ТАСС Шульгинова.

По его словам, введение ограничений на цену российских нефти и газа сделает хуже только странам Запада. «Они уже не отдают отчет себе в том, что они делают. Себе же хуже и прочее», — добавил он.