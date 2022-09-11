НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Саша Стоун разрыдался на шоу из‑за Вали Карнавал

Источник:
Sibnet.ru
373 0
Фото: © ТНТ

Участник шоу «Звезды в Африке 3», боец Саша Стоун заплакал из-за разлуки с невестой Валей Карнавал.

Роман блогеров Саши Стоуна и Вали Карнавал начался во втором сезоне шоу «Звезды в Африке». Затем парень ушел с проекта, а Карнавал дошла до финала, где проиграла юмористу Олегу Верещагину.

Стоун и Верещагин встретились снова в третьем сезоне шоу. Стоун сразу сказал, что планирует отомстить Верещагину за проигрыш Вали. Для этого ему надо продержаться дольше на шоу, чем сопернику. Правда, теперь они сражаются в одной команде.

В первом же выпуске шоу «Звезды в Африке 3» Стоун не сдержал своих эмоций. Он плакал из-за разлуки с Валей. Он рассказал, что девушка на съемках в Геленжике, и ему тяжело пережить разлуку. Блогер Карина Кросс сказала Саше, чтобы он держался и был «мужиком».

Еще по теме
Сябитова отправила гимнастку домой на шоу «Звезды в Африке 3»
Бузова будет судить участников шоу «Новые танцы»
Маликов впервые станет судьей в шоу «Ну‑ка, все вместе!»
Netflix вернет «Телепузиков»
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Минобороны провело «операцию по свертыванию» войск
Российские войска отступили из Изюма
Российский шутер Atomic Heart станет эксклюзивом VK Play
Minecraft стала самой популярной игрой распространителей вирусов
Обсуждение (0)
Картина дня
Макрон позвонил Путину
Лавров заявил о возможности переговоров с Киевом
Россия не станет продавать газ врагам
Си Цзиньпин на встрече с Путиным даст сигнал поддержки Росиии
Топ комментариев

mosquito__2010

Ничего ! Там высокие зарплаты и пенсии ! Там всё для людей ! Они там все справятся !

Danilon

Я бы сказал больше: стремительное отрицательное наступление с высбовождением всех ненужных тяжестей.

Qprovessional

неужто хаймарсы настолько хорошии?

pepelmetal

Ты не так давно говорил что и газ по 2000$ это очень смешно) видимо 3000$ уже не так смешно, да?