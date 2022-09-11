Саша Стоун разрыдался на шоу из‑за Вали Карнавал

Участник шоу «Звезды в Африке 3», боец Саша Стоун заплакал из-за разлуки с невестой Валей Карнавал.

Роман блогеров Саши Стоуна и Вали Карнавал начался во втором сезоне шоу «Звезды в Африке». Затем парень ушел с проекта, а Карнавал дошла до финала, где проиграла юмористу Олегу Верещагину.

Стоун и Верещагин встретились снова в третьем сезоне шоу. Стоун сразу сказал, что планирует отомстить Верещагину за проигрыш Вали. Для этого ему надо продержаться дольше на шоу, чем сопернику. Правда, теперь они сражаются в одной команде.

В первом же выпуске шоу «Звезды в Африке 3» Стоун не сдержал своих эмоций. Он плакал из-за разлуки с Валей. Он рассказал, что девушка на съемках в Геленжике, и ему тяжело пережить разлуку. Блогер Карина Кросс сказала Саше, чтобы он держался и был «мужиком».