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Лавров заявил о возможности переговоров с Киевом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © United Nations

Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но их дальнейшее затягивание Киевом усложнит возможность достижения договоренности с Москвой, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в.

Лавров напомнил, что позиция Москвы была изложена России Владимиром Путиным на встрече с руководством Госдумы. «Обращаясь к участникам заседания, президент сказал об украинской "истории", что мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказывается, должны понимать, что чем дольше они затягивают этот процесс, тем сложнее им будет с нами договариваться», — цитирует ТАСС министра.

«И потом, когда "Россия уйдет с украинских земель", они будут готовы разговаривать, навязывая нам свои условия. В этом их активно поддерживают, даже потакают им Лондон, Вашингтон, Брюссель. Если это их выбор, то мы знаем, как нам достигать целей, поставленных президентом России Владимиром Путиным в рамках специальной военной операции», —заявил глава МИД.

Министр констатировал, что Москва до сих пор не может получить информацию от Запада по провокации в Буче, которая произошла через два дня после достижения в Стамбуле договоренностей на основе внесенных украинской делегацией предложений.

«Те, кто громко возмущался и взваливал всю вину на Российскую Федерацию, так и не могут нам ответить на вопрос о том, можно ли хотя бы получить фамилии людей, которые, по их заверениям, были "замочены" российской армией. Они же "уходят в кусты", когда просим ответить на наши законные вопросы о том, где же Скрипали, почему не предъявлено никаких доказательств прозвучавших обвинений», — резюмировал он.

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Danilon

Я бы сказал больше: стремительное отрицательное наступление с высбовождением всех ненужных тяжестей.

mosquito__2010

Ничего ! Там высокие зарплаты и пенсии ! Там всё для людей ! Они там все справятся !

Удавиков

«С Изюма ушли, как и с некоторых других населенных пунктов Харьковского направления. Конечно, это результат...

Qprovessional

неужто хаймарсы настолько хорошии?