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Силуанов назвал новый бюджет самым сложным в его карьере

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента России

Министерству финансов предстоит сложная работа над бюджетом на следующие три года, заявил глава ведомства Антон Силуанов

«Я думаю, что бюджет на предстоящую трехлетку будет самый сложный в моей профессиональной карьере», — приводит ТАСС слова Силуанова Силуанов.

Министр отметил, что при разработке бюджета закладываются расходы на достижение технологического суверенитета. «После введения санкций Россия столкнулась с тем, что целый ряд критических технологий не производится в стране, и теперь для восполнения этого пробела необходима "достаточно длительная программа», — подчеркнул глава ведомства.

«На все это тоже требуются деньги, и такие деньги мы изыскиваем как в текущем году, так и при подготовке бюджета на предстоящую трехлетку тоже закладываем их», — объяснил Силуанов.

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