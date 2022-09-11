Силуанов назвал новый бюджет самым сложным в его карьере

Министерству финансов предстоит сложная работа над бюджетом на следующие три года, заявил глава ведомства Антон Силуанов

«Я думаю, что бюджет на предстоящую трехлетку будет самый сложный в моей профессиональной карьере», — приводит ТАСС слова Силуанова Силуанов.

Министр отметил, что при разработке бюджета закладываются расходы на достижение технологического суверенитета. «После введения санкций Россия столкнулась с тем, что целый ряд критических технологий не производится в стране, и теперь для восполнения этого пробела необходима "достаточно длительная программа», — подчеркнул глава ведомства.

«На все это тоже требуются деньги, и такие деньги мы изыскиваем как в текущем году, так и при подготовке бюджета на предстоящую трехлетку тоже закладываем их», — объяснил Силуанов.