Минздрав заявил о снижении потребления алкоголя в России

Потребление алкоголя в России с 2008 года снизилось почти на 43% - до девяти литров на душу населения в год по итогам 2021 года, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Потребление алкоголя в России с 2008 по 2021 год снизилось почти на 43%. Если в 2008 г. показатель потребления алкоголя составлял 15,7 литра на душу населения в год, то в 2021 г. он составляет 9 литров. Снизились также показатели заболеваемости и смертности, ассоциированные с потреблением алкоголя», —цитирует ТАСС Мурашко.

Он отметил, что потребление алкоголя в разы повышает риск возникновения онкозаболеваний и ухудшает прогнозы лечения, а также ухудшает исходы при инфекционных заболеваниях.

Злоупотребление алкоголем является причиной развития серьезных заболеваний сердца, таких как алкогольная кардиомиопатия, гипертонические кризы и приступы мерцательной аритмии, которые часто осложняются инсультом, отметил Мурашко.

«Каждая вторая смерть от кардиомиопатии и миокардита ассоциирована с пагубным потреблением алкоголя. При регулярном употреблении алкоголя в организме развиваются выраженные изменения, которые приводят к дистрофическим и склеротическим изменениям мышц и внутренних органов, особенно печени и головного мозга», — добавил он.