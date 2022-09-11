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Минздрав заявил о снижении потребления алкоголя в России

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Потребление алкоголя в России с 2008 года снизилось почти на 43% - до девяти литров на душу населения в год по итогам 2021 года, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Потребление алкоголя в России с 2008 по 2021 год снизилось почти на 43%. Если в 2008 г. показатель потребления алкоголя составлял 15,7 литра на душу населения в год, то в 2021 г. он составляет 9 литров. Снизились также показатели заболеваемости и смертности, ассоциированные с потреблением алкоголя», —цитирует ТАСС Мурашко.

Он отметил, что потребление алкоголя в разы повышает риск возникновения онкозаболеваний и ухудшает прогнозы лечения, а также ухудшает исходы при инфекционных заболеваниях.

Злоупотребление алкоголем является причиной развития серьезных заболеваний сердца, таких как алкогольная кардиомиопатия, гипертонические кризы и приступы мерцательной аритмии, которые часто осложняются инсультом, отметил Мурашко.

«Каждая вторая смерть от кардиомиопатии и миокардита ассоциирована с пагубным потреблением алкоголя. При регулярном употреблении алкоголя в организме развиваются выраженные изменения, которые приводят к дистрофическим и склеротическим изменениям мышц и внутренних органов, особенно печени и головного мозга», — добавил он.

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Danilon

Я бы сказал больше: стремительное отрицательное наступление с высбовождением всех ненужных тяжестей.

Удавиков

«С Изюма ушли, как и с некоторых других населенных пунктов Харьковского направления. Конечно, это результат...

Qprovessional

неужто хаймарсы настолько хорошии?

mosquito__2010

Ничего ! Там высокие зарплаты и пенсии ! Там всё для людей ! Они там все справятся !