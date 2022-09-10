Путин открыл самое большое в Европе колесо обозрения

Президент России Владимир Путин открыл самое большое колесо обозрения в Европе «Сердце Москвы» на ВДНХ, сообщает пресс-служба Кремля.
«Сердце Москвы» является самым большим колесом обозрения в Европе, его высота составляет 140 метров, количество кабин — 30, вместимость — 450 человек за сеанс, продолжительность оборота — более 18 минут.
В кабинах есть система видеонаблюдения, кнопка связи с оператором и климат-контроль, пять кабин оборудованы прозрачным полом. Аттракцион будет работать ежедневно, стоимость поездки на нем начинается от 550 рублей.
До запуска «Сердца Москвы» крупнейшим колесом обозрения в Европе был «Лондонский глаз» высотой 135 метров. Российский аттракцион обогнал британский на пять метров.
Предполагается, что ежегодно новый аттракцион на ВДНХ будет привлекать более 2,5 миллиона посетителей.
MuCbEGrossmeister38rus не прав на 100%
Удавиков«С Изюма ушли, как и с некоторых других населенных пунктов Харьковского направления. Конечно, это результат...
DisobedientЦитата«Возможность быть туристом на территории ЕС — это привилегия.Как много мы потеряли. » Спойлер...
MuCbEКак за что? За интересы США, за их прибыль, за ущерб главному сопернику на политической экономической...