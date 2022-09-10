Путин открыл самое большое в Европе колесо обозрения

Президент России Владимир Путин открыл самое большое колесо обозрения в Европе «Сердце Москвы» на ВДНХ, сообщает пресс-служба Кремля.

«Сердце Москвы» является самым большим колесом обозрения в Европе, его высота составляет 140 метров, количество кабин — 30, вместимость — 450 человек за сеанс, продолжительность оборота — более 18 минут.

В кабинах есть система видеонаблюдения, кнопка связи с оператором и климат-контроль, пять кабин оборудованы прозрачным полом. Аттракцион будет работать ежедневно, стоимость поездки на нем начинается от 550 рублей.

До запуска «Сердца Москвы» крупнейшим колесом обозрения в Европе был «Лондонский глаз» высотой 135 метров. Российский аттракцион обогнал британский на пять метров.

Предполагается, что ежегодно новый аттракцион на ВДНХ будет привлекать более 2,5 миллиона посетителей.