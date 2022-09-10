НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Спутник связи США разрушился на орбите

Источник:
Sibnet.ru
135 1
Фото: © NASA

Телекоммуникационный американский спутник Galaxy 11 разрушился на орбите, сообщается в телеграм-канале Института прикладной математики РАН.

Разрушение произошло на геостационарной орбите, гражданские оптические средства обнаружили и сопровождают несколько малоразмерных фрагментов аппарата.

Отмечается, что обломки спутника представляют потенциальную опасность для действующих аппаратов на геостационарной орбите. Galaxy 11 был запущен в космос в 1999 году компанией Intelsat.

Причина разрушения официально оператором не объявлялась. Эксперты предполагают, что ЧП вызвано старением экранно-вакуумной теплоизоляции корпуса, панелей солнечных батарей или концентраторов солнечного излучения.

Тема: Человек и космос
Загадочный объект проследил за космонавтами МКС
Школьница «дозвонилась» на МКС с помощью радиостанции
Россия завершила испытания «царь-двигателя»
NASA поделилось пугающими «воплями» черной дыры
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Экс‑премьер Италии заявил о невозможности победы над Россией
Российский шутер Atomic Heart станет эксклюзивом VK Play
России поставили задачу изменить мировую финансовую систему
Остановка «Северного потока» разрушит европейскую экономику
Обсуждение (1)
О самом главном
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Главные проблемы первоклассника: советы психолога
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Кого любят мужчины: секреты очарования по Зодиаку
Какие штампованные фразы разозлят собеседника?
Все статьи
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Танки, дети, вертолеты на форуме «Армия-2022». ФОТО
Топ комментариев

MuCbE

Grossmeister38rus не прав на 100%

Удавиков

«С Изюма ушли, как и с некоторых других населенных пунктов Харьковского направления. Конечно, это результат...

Disobedient

Цитата«Возможность быть туристом на территории ЕС — это привилегия.Как много мы потеряли. » Спойлер...

MuCbE

Как за что? За интересы США, за их прибыль, за ущерб главному сопернику на политической экономической...