Спутник связи США разрушился на орбите

Телекоммуникационный американский спутник Galaxy 11 разрушился на орбите, сообщается в телеграм-канале Института прикладной математики РАН.

Разрушение произошло на геостационарной орбите, гражданские оптические средства обнаружили и сопровождают несколько малоразмерных фрагментов аппарата.

Отмечается, что обломки спутника представляют потенциальную опасность для действующих аппаратов на геостационарной орбите. Galaxy 11 был запущен в космос в 1999 году компанией Intelsat.

Причина разрушения официально оператором не объявлялась. Эксперты предполагают, что ЧП вызвано старением экранно-вакуумной теплоизоляции корпуса, панелей солнечных батарей или концентраторов солнечного излучения.