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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Минобороны провело «операцию по свертыванию» войск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Министерство обороны России сообщило в своем телеграм-канале, что в районе Балаклеи и Изюма Харьковской области Украины в течение трех суток была проведена операция «по свертыванию и организованной переброске» войск.

Операция по свертыванию, как пояснило Минобороны, проходила в рамках принятого решения о перегруппировке войск в Харьковской области. Войска перемещаются на территорию Донецкой народной республики.

В ходе «операции по свертыванию» был проведен «ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск», говорится в сообщении.

Чтобы не допустить ущерба российским войскам во время «операции по свертыванию», по противнику наносилось «мощное огневое поражение» с применением авиации, ракетных войск и артиллерии.

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Оборона #Армия
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