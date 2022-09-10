Минобороны провело «операцию по свертыванию» войск

Министерство обороны России сообщило в своем телеграм-канале, что в районе Балаклеи и Изюма Харьковской области Украины в течение трех суток была проведена операция «по свертыванию и организованной переброске» войск.

Операция по свертыванию, как пояснило Минобороны, проходила в рамках принятого решения о перегруппировке войск в Харьковской области. Войска перемещаются на территорию Донецкой народной республики.

В ходе «операции по свертыванию» был проведен «ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск», говорится в сообщении.

Чтобы не допустить ущерба российским войскам во время «операции по свертыванию», по противнику наносилось «мощное огневое поражение» с применением авиации, ракетных войск и артиллерии.