НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Европа создаст «убийцу» танка Т-14 «Армата»

Источник:
«Российская газета»
314 5
Фото: © DefenseWebTV

Франция и Германия совместно работают над созданием перспективного боевого танка EMBT. Впервые концепт машины продемонстрировали на парижской выставке Eurosatory 2022.

В качестве базы используется доработанное шасси Leopard 2 с более современным компактным 1500-сильным двигателем MTU 883 EPP, на которое установили низкопрофильную башню.

Основным оружием будет 120-мм орудие с автоматизированной системой заряжания, рассчитанной на 22 снаряда. Кроме этого, в дистанционно-управляемом модуле располагается 30-мм орудие с боекомплектом в 150 снарядов.

Вес перспективного европейского танка превышает 61 тонну, скорость по шоссе достигает 65 километров в час. Запас хода — 460 километров. Экипаж EMBT насчитывает четыре человека.

Эксперты называют EMBT «убийцей» самого современного российского танка Т-14 «Армата», однако стоит учитывать, что в серию европейская машина пойдет только через несколько лет, тогда как «Армата» уже выпускается.

Еще по теме
Российская бронетехника в зоне СВО получит допзащиту
США тайно передали Украине снаряды Excalibur с GPS-наведением
США передали Украине ракеты Harpoon на автомобильной базе
Российские субмарины покроют секретным составом
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Экс‑премьер Италии заявил о невозможности победы над Россией
Российский шутер Atomic Heart станет эксклюзивом VK Play
России поставили задачу изменить мировую финансовую систему
Остановка «Северного потока» разрушит европейскую экономику
Обсуждение (5)
О самом главном
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Главные проблемы первоклассника: советы психолога
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Кого любят мужчины: секреты очарования по Зодиаку
Какие штампованные фразы разозлят собеседника?
Все статьи
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Танки, дети, вертолеты на форуме «Армия-2022». ФОТО
Самое обсуждаемое
40
Российские войска отступили из Изюма
38
Путин рассказал о главном приобретении СВО
30
Премьер Мьянмы назвал Путина лидером мира
30
США передали Украине ракеты Harpoon на автомобильной базе
28
Два сотрудника посольства России погибли при теракте в Кабуле