Европа создаст «убийцу» танка Т-14 «Армата»

Франция и Германия совместно работают над созданием перспективного боевого танка EMBT. Впервые концепт машины продемонстрировали на парижской выставке Eurosatory 2022.

В качестве базы используется доработанное шасси Leopard 2 с более современным компактным 1500-сильным двигателем MTU 883 EPP, на которое установили низкопрофильную башню.

Основным оружием будет 120-мм орудие с автоматизированной системой заряжания, рассчитанной на 22 снаряда. Кроме этого, в дистанционно-управляемом модуле располагается 30-мм орудие с боекомплектом в 150 снарядов.

Вес перспективного европейского танка превышает 61 тонну, скорость по шоссе достигает 65 километров в час. Запас хода — 460 километров. Экипаж EMBT насчитывает четыре человека.

Эксперты называют EMBT «убийцей» самого современного российского танка Т-14 «Армата», однако стоит учитывать, что в серию европейская машина пойдет только через несколько лет, тогда как «Армата» уже выпускается.