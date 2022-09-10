Утверждены минимальные баллы ЕГЭ на следующий год

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Министерство науки и высшего образования утвердило минимальные баллы ЕГЭ, которые необходимо предоставить выпускникам школ, если они собираются поступать в вузы следующим летом.
Если показатели выпускника будут ниже установленных ведомством, претендовать на поступление в высшее учебное заведение не получится. При этом по сравнению с прошлым годом баллы не изменились.
- Иностранные языки — 30
- История — 35
- Математика, физика, биология, химия — 39
- Русский язык, литература, география — 40
- Информатика и ИКТ — 44
- Обществознание — 45
Эти баллы — нижний порог. Однако каждый университет имеет право установить собственные минимальные баллы, которые будут выше утвержденных Минобрнауки.
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