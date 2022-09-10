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Утверждены минимальные баллы ЕГЭ на следующий год

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Министерство науки и высшего образования утвердило минимальные баллы ЕГЭ, которые необходимо предоставить выпускникам школ, если они собираются поступать в вузы следующим летом.

Если показатели выпускника будут ниже установленных ведомством, претендовать на поступление в высшее учебное заведение не получится. При этом по сравнению с прошлым годом баллы не изменились.

  • Иностранные языки — 30
  • История — 35
  • Математика, физика, биология, химия — 39
  • Русский язык, литература, география — 40
  • Информатика и ИКТ — 44
  • Обществознание — 45

Эти баллы — нижний порог. Однако каждый университет имеет право установить собственные минимальные баллы, которые будут выше утвержденных Минобрнауки.

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