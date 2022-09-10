Евросоюз испугался «газового ультиматума» Путина

Предупреждение президента РФ Владимира Путина заставило Европейский союз отказаться от инициативы установить лимит цен на газ, отметили западные эксперты.
В ходе совещания министры попросили Европейскую комиссию подготовить подробный план по ослаблению напряженности на энергетических рынках, которая возникла в результате резкого увеличения стоимости энергоносителей.
Еврокомиссия 9 сентября на экстренной встрече министров
представила список из пяти пунктов по выходу из энергетического кризиса. Среди
этих мер было также представлено введение предельных цен на российский
трубопроводный газ.
Однако в итоге министры энергетики ЕС по итогам экстренной встречи не смогли согласовать потолок цен на российский трубопроводный газ. Они поручили изучить возможность введения ограничений цены на все виды газа.
MuCbEGrossmeister38rus не прав на 100%
Удавиков«С Изюма ушли, как и с некоторых других населенных пунктов Харьковского направления. Конечно, это результат...
DisobedientЦитата«Возможность быть туристом на территории ЕС — это привилегия.Как много мы потеряли. » Спойлер...
masikiCлезы наварачиваются,когда смотришь как люди выходят встречать солдат ВСУ,которые их освободили от освободителей!