Евросоюз испугался «газового ультиматума» Путина

Предупреждение президента РФ Владимира Путина заставило Европейский союз отказаться от инициативы установить лимит цен на газ, отметили западные эксперты.

В ходе совещания министры попросили Европейскую комиссию подготовить подробный план по ослаблению напряженности на энергетических рынках, которая возникла в результате резкого увеличения стоимости энергоносителей.

Еврокомиссия 9 сентября на экстренной встрече министров представила список из пяти пунктов по выходу из энергетического кризиса. Среди этих мер было также представлено введение предельных цен на российский трубопроводный газ.

Однако в итоге министры энергетики ЕС по итогам экстренной встречи не смогли согласовать потолок цен на российский трубопроводный газ. Они поручили изучить возможность введения ограничений цены на все виды газа.