Карла III официально провозгласили королем Великобритании

Карл III официально стал королем Великобритании, его статус утвердил Совет по престолонаследию, который собрался в субботу в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне. Церемония носила формальный характер.

В Совет по престолонаследию вошли члены Тайного совета, который состоит из советников королевы — всего около 200 человек из наиболее уважаемых бывших и действующих политиков, пишет Independent.

В числе тех, кто поставил свои подписи, были сын короля Уильям, который накануне получил титул принца Уэльского и стал официальным наследником, а также жена Карла III — королева-консорт Камилла Паркер-Боулз.

На церемонии Совета по престолонаследию присутствовали также бывшие премьер-министры Британии — Борис Джонсон, Тереза Мэй, Дэвид Кэмерон и Тони Блэр.

В Британии продолжается десятидневный траур по скончавшейся королеве Елизавете II. После смерти матери 73-летний принц Чарльз автоматически стал королем, взяв имя Карл III.