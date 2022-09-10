Вышла финальная версия легендарного Winamp

Финальная версия легендарного плеера Winamp 5.9.0 с номером сборки 9999 появилась на сайте Nullsoft.

Это произошло спустя четыре года после релиза Winamp 5.8, а также через полтора месяца после выпуска тестового Winamp 5.9 RC1-RC4. В новую версию приложения внесено множество современных корректировок и изменений.

Так, выполнен переход с Visual Studio 2008 на Visual Studio 2019. Теперь установщик Winamp проверяет наличие необходимых файлов Visual Studio 2019 и при необходимости предложит пользователям установить их в системе.

Отмечается, что выпуск финальной версии — кульминация четырехлетней работы с момента выхода версии 5.8. Две команды разработчиков работали над проектом с учетом существенного перерыва из-за пандемии.

При этом разработчики признались, что им не удалось реализовать в Winamp 5.9 декодер NSV VP3, так как они не нашли старый исходный код On2 VP3. Предыдущая версия Winamp 5.8 была выложена в октябре 2018 года.