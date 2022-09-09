Банки обяжут раскрывать подробные условия вкладов

Банки будут обязаны с 1 октября 2022 года раскрывать условия вкладов в виде таблицы, соответствующее указание опубликовано на сайте Центробанка.

«В ней будут указаны процентная ставка, условия и период начисления повышенных ставок, порядок выплаты процентов и продления вклада, ограничения на пополнение и досрочное снятие денег», — говорится в сообщении.

Вкладчик сможет ознакомиться с его ключевыми условиями, сведенными в краткую и понятную таблицу сразу при выборе и открытии вклада — как в офисе, так и онлайн. Таким образом, таблица должна размещаться на первой странице договора.

Закон, наделяющий Банк России полномочиями вводить требования к информированию граждан об условиях вкладов, вступил в силу 3 июля 2022 года.