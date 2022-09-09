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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

НАТО перебросит новые силы на восточную границу

Источник:
РИА Новости
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Фото: © U.S. Department of Defense

НАТО разместит на восточной границе новые силы, сообщил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. По его словам, таким образом альянс пошлет сигнал России.

«Мы значительно усиливаем наше присутствие в восточной части альянса. В то же время мы посылаем однозначный сигнал Москве, что НАТО будет защищать каждый дюйм территории союзников»,— сказал Столтенберг.

Он также призвал страны НАТО наращивать военную помощь Украине, поскольку считает вооруженный конфликт с Россией важным элементом собственной безопасности альянса.

По словам генсека, НАТО будет помогать Украине в долгосрочной перспективе и обеспечит ее переход от советского вооружения к современному западному оружию.

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