НАТО перебросит новые силы на восточную границу

НАТО разместит на восточной границе новые силы, сообщил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. По его словам, таким образом альянс пошлет сигнал России.

«Мы значительно усиливаем наше присутствие в восточной части альянса. В то же время мы посылаем однозначный сигнал Москве, что НАТО будет защищать каждый дюйм территории союзников»,— сказал Столтенберг.

Он также призвал страны НАТО наращивать военную помощь Украине, поскольку считает вооруженный конфликт с Россией важным элементом собственной безопасности альянса.

По словам генсека, НАТО будет помогать Украине в долгосрочной перспективе и обеспечит ее переход от советского вооружения к современному западному оружию.