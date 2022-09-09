Подсчитана стоимость восстановления Украины

Европейская комиссия, правительство Украины и Всемирный банк оценили стоимость восстановления Украины в 349 миллиардов долларов, соответствующее заявление опубликовано на сайте ЕК.

При этом отмечается, что данная цифра может вырасти в ближайшие месяцы, поскольку конфликт на территории Украины продолжается. В этом случае сумма на восстановление будет пересчитана.

Отчет охватывает период с 24 февраля по 1 июня 2022 года. Уточняется, что необходимая Киеву сумма в 1,5 раза превышает ВВП Украины, поэтому стране требуется международная поддержка.

В частности, 105 миллиардов долларов потребуются в течение следующих 36 месяцев для удовлетворения неотложных потребностей, таких как восстановление инфраструктуры и подготовка к зиме.