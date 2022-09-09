Путин не поедет на похороны Елизаветы II

Президент России Владимир Путин не будет присутствовать на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Нет, такой вариант не рассматривается», — ответил Песков на соответствующий вопрос в ходе брифинга.

Песков не знает, кто будет представлять Россию на похоронах британской королевы.

«Пока не было объявлено, какая протокольная практика, все это должно быть объявлено королевским двором или властями», — цитирует РБК Пескова.

В феврале Британия ввела санкции против Путина. Ограничения предполагают заморозку счетов, если они будут обнаружены.

Путин впервые встретился с Елизаветой II в 2000 году в Виндзорском замке во время рабочей поездки в Великобританию. В следующий раз они встретились в 2003 году, во время государственного визита Путина в Великобританию — это был первый подобный визит главы российского государства в Соединенное Королевство более чем за 150 лет.

В последний, третий раз встреча Путина и Елизаветы II состоялась в 2014 году, во Франции, на мероприятиях по поводу 70-й годовщины высадки союзников в Нормандии.