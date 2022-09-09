Определены цены на российские электромобили Evolute

Самая простая версия электромобиля Evolute — седан — будет стоить от 2,9 миллиона рублей, кроссовер и минивэн — 3,5 миллиона рублей. На модели можно получить государственную скидку 35%.

Самый доступный Evolute — седан i-Pro с мотором мощностью 163 лошадиных сил — будет стоить 2,9 миллиона рублей. Кроссовер i-Joy с мотором 176 лошадиных сил и минивэн i-Van с двигателем 122 лошадиных сил оценены в 3,5 миллиона рублей, приводит Autonews данные дилера «Авилон».

На покупку этих машин в кредит будет возможность получить государственную субсидию в 35%, но не более 925 тысяч рублей. То есть Evolute i-Pro обойдется в этом случае в 1,975 миллиона рублей, а i-Joy и i-Van — 2,565 миллиона рублей.

У дилера будет всего 15 минивэнов i-Van, 92 кроссовера i-Joy и 180 седанов i-Pro.

О создании марки Evolute было объявлено 22 марта 2022 года. Инициаторами выступили Минпромторг, правительство Липецкой области и компания «Моторинвест». Модельный ряд будет состоять из продукции различных марок китайских концернов Dongfeng и Sokon.