МИД задумался о введении виз для украинцев

Россия рассматривает возможность введения виз для граждан
Украины, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.
«Мы этот вопрос обсуждаем с разными ведомствами. Здесь нужно
принимать во внимание весь набор факторов, в том числе гуманитарный. Мы не
хотим осложнять жизнь тем украинским гражданам, которые хотят покинуть страну
или зону боевых действий и направиться в Россию», — приводит РИА Новости
заявление Руденко.
«Для них тогда получение виз стало бы очень сложным
процессом, особенно в нынешней ситуации, когда у нас даже посольства нет в
Киеве», — сообщил он. Дипломат добавил, что в дипломатической практике
встречаются примеры ассиметричной реакции в этом вопросе.
Допустим, у нас с Грузией действует визовый режим, а в
отношении россиян Грузия не применяет визовый режим. <…> Поэтому это в
практике встречается, и не обязательно это должно быть зеркально. И президент
говорил о том, зачем стрелять себе в ногу. Нам выгодно, чтобы люди к нам ехали,
видели, что происходит".
С 1 июля киевские власти ввели визовый режим для россиян.
При этом в украинском МИД уточнили, что даже наличие разрешающего въезд
документа не гарантирует попадание в страну — окончательное решение принимают
пограничники.