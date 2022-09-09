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МИД задумался о введении виз для украинцев

Источник:
РИА Новости
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Фото: Grey Devey / CC BY-SA 3.0

Россия рассматривает возможность введения виз для граждан Украины, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.

«Мы этот вопрос обсуждаем с разными ведомствами. Здесь нужно принимать во внимание весь набор факторов, в том числе гуманитарный. Мы не хотим осложнять жизнь тем украинским гражданам, которые хотят покинуть страну или зону боевых действий и направиться в Россию», — приводит РИА Новости заявление Руденко.  

«Для них тогда получение виз стало бы очень сложным процессом, особенно в нынешней ситуации, когда у нас даже посольства нет в Киеве», — сообщил он. Дипломат добавил, что в дипломатической практике встречаются примеры ассиметричной реакции в этом вопросе.

Допустим, у нас с Грузией действует визовый режим, а в отношении россиян Грузия не применяет визовый режим. <…> Поэтому это в практике встречается, и не обязательно это должно быть зеркально. И президент говорил о том, зачем стрелять себе в ногу. Нам выгодно, чтобы люди к нам ехали, видели, что происходит".

С 1 июля киевские власти ввели визовый режим для россиян. При этом в украинском МИД уточнили, что даже наличие разрешающего въезд документа не гарантирует попадание в страну — окончательное решение принимают пограничники.

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