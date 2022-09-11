Выборы губернатора пройдут в Бурятии

Выборы главы Республики Бурятия пройдут 11 сентября, в них участвует нынешний глава региона Алексей Цыденов и еще три его соперника.

Участие в выборах примут четыре кандидата: действующий глава Бурятии Алексей Цыденов от «Единой России», депутат Народного Хурала (парламента) республики Виктор Малышенко от КПРФ, предприниматель Семен Матхеев от партии «Новые люди», депутат республиканского заксобрания Сергей Дорош от ЛДПР.

Первые после пятнадцатилетнего перерыва прямые выборы главы Бурятии состоялись 10 сентября 2017 года. Победу одержал в тот момент врио руководителя региона Цыденов, получивший 87,43% избирателей.

Также выборы губернатора проходят в Томской области. В регионе на этот процесс выделили два дня.