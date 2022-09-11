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Выборы губернатора пройдут в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Выборы главы Республики Бурятия пройдут 11 сентября, в них участвует нынешний глава региона Алексей Цыденов и еще три его соперника.

Участие в выборах примут четыре кандидата: действующий глава Бурятии Алексей Цыденов от «Единой России», депутат Народного Хурала (парламента) республики Виктор Малышенко от КПРФ, предприниматель Семен Матхеев от партии «Новые люди», депутат республиканского заксобрания Сергей Дорош от ЛДПР.

Первые после пятнадцатилетнего перерыва прямые выборы главы Бурятии состоялись 10 сентября 2017 года. Победу одержал в тот момент врио руководителя региона Цыденов, получивший 87,43% избирателей.

Также выборы губернатора проходят в Томской области. В регионе на этот процесс выделили два дня.

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Политика #Местная власть
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Danilon

Я бы сказал больше: стремительное отрицательное наступление с высбовождением всех ненужных тяжестей.

Удавиков

«С Изюма ушли, как и с некоторых других населенных пунктов Харьковского направления. Конечно, это результат...

Denis CENTR

Эй вы «Zроссияне» которые выше в комментариях, вы можете тоже следом сворачиваться)))

Danilon

Это у Вас сейчас стадия отрицания или торга ?