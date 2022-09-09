Глава МИД Австрии допустил снятие санкций с России

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что постепенно санкции с России могут снять, «но до этого пока далеко».

«Санкции — гибкое средство, но до этого нам еще далеко. Я очень надеюсь, что в какой-то момент мы вернемся к тому, что дипломатия сможет добиться успеха ... Сейчас важно стратегическое терпение и крепкие нервы. Санкции с каждым днем становятся все более эффективными»,— цитирует Шалленберга «Коммерсантъ».

Но, по его словам, пока ЕС не собирается исключать российских бизнесменов и чиновников из санкционного списка. «Принцип единогласия может быть проблематичным. Но если бы у нас его не было, мы не смогли бы продемонстрировать это единство. В такой переломный момент крайне важно действовать единообразно»,— пояснил он.

Шалленберг добавил, что в случае необходимости Вена готова выступить площадкой для переговоров России и Украине. По его словам, в Австрии пока не видят признаков того, что Россия готова начать мирные переговоры с Украиной.