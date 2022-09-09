Эксперт назвал дешевую альтернативу iPhone 14

По мнению ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина Apple предлагает отстающие на несколько лет технологии Samsung, а прекрасной альтернативой iPhone 14 могут стать не только корейские смартфоны, но и устройства Xiaomi и Redmi.

«Apple по функционалу сильно уступает Samsung — лидеру рынка. Последний производит более сбалансированные и технически насыщенные аппараты по качеству экрана и камер. Apple до Samsung — как пешком до Луны. С другой стороны, если мы посмотрим на iPhone — нам и предлагают технологии Samsung, отстающие от рынка на два-три года, но завернутые в корпус от Apple», — цитирует News.ru Муртазина.

Муртазин отметил, что продукция Apple это скорее люксовый продукт, а не современный. По его мнению, китайские бренды продают не уступающие технологически смартфоны за 40-45 тысяч рублей.

«Выбор всегда идет очень простой. Если нужен бренд, то есть линейка Samsung — S 22 Plus, S 22 Ultra, Flip, Fold. Если хотите что-то китайское — опускаемся на уровень. Это Xiaomi, они достаточно дорогие, но дешевле, чем Samsung. Если еще на уровень опуститься, есть Realme», — рассказал эксперт.

Найди отличия: представлено новое поколение iPhone

iPhone 14 представлен 7 сентября. В Россию смартфоны будут поставляться по параллельному импорту. Главный редактор портала iPhones.ru Никита Горяинов считает, что на старте цены будут в районе 180-200 тысяч рублей, но потом снизятся до 100 тысяч, если не будет дефицита.