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Российская бронетехника в зоне СВО получит допзащиту

Источник:
«Красная звезда»
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Фото: © Sibnet.ru

Российская бронетехника в зоне проведения специальной военной операции на Украине получит дополнительные комплекты защиты, сообщил начальник главного автобронетанкового управления Минобороны РФ генерал-майор Александр Шестаков.

«Созданы комплекты дополнительной защиты для БМП-3, БМП-2, БТР-82А, БТР-80 и обеспечены поставки данных комплектов в войска, в первую очередь в районы проведения специальной военной операции», — говорится в статье Шестакова, опубликованной в газете «Красная звезда» в пятницу.

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По его словам, принимающие участие в спецоперации на Украине «танковые и мотострелковые части и соединения обеспечены современными образцами бронетанкового вооружения и техники».

«Производимые промышленностью в настоящее время танки Т-90М, Т-80БВМ, Т-72Б3М, боевые машины пехоты БМП-3, БМП-2М, боевые машины десанта БМД-4М по основным тактико-техническим характеристикам не уступают зарубежным аналогам, а по отдельным превосходят их», — отметил Шестаков.

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Denis CENTR

Правительство полностью состоит из таких как он, они пекутся лишь о своих шкурах, и им плевать на нашу...

Albor

шёл на выборы как президент мира. Что то там про колени и прочие бормотал. А оказался презикоом войны....

olegsbeglov

За газ по 3000$. За миллиардные списания оружия. Да и не заплатили они - это их ограбили. Такова "цивилизация"...

pepelmetal

Скоро будешь сидеть за решёткой