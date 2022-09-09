Российская бронетехника в зоне СВО получит допзащиту

Российская бронетехника в зоне проведения специальной военной операции на Украине получит дополнительные комплекты защиты, сообщил начальник главного автобронетанкового управления Минобороны РФ генерал-майор Александр Шестаков.

«Созданы комплекты дополнительной защиты для БМП-3, БМП-2, БТР-82А, БТР-80 и обеспечены поставки данных комплектов в войска, в первую очередь в районы проведения специальной военной операции», — говорится в статье Шестакова, опубликованной в газете «Красная звезда» в пятницу.

По его словам, принимающие участие в спецоперации на Украине «танковые и мотострелковые части и соединения обеспечены современными образцами бронетанкового вооружения и техники».

«Производимые промышленностью в настоящее время танки Т-90М, Т-80БВМ, Т-72Б3М, боевые машины пехоты БМП-3, БМП-2М, боевые машины десанта БМД-4М по основным тактико-техническим характеристикам не уступают зарубежным аналогам, а по отдельным превосходят их», — отметил Шестаков.