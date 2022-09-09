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Гагарина и Билан выпусти совместный трек «Души»

Источник:
Sibnet.ru
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Полина Гагарина и Дима Билан выпустили романтический трек «Души», это первый дуэт артистов.

«Хочу, чтобы он вас согрел, потому что на улице как будто декабрь», — написала Гагарина о новой песне в соцсети.

Поклонники Билана и Гагариной высоко оценили песню «Дыши». В социальных сетях они написали, что голоса артистов идеально сочетаются и песня наверняка станет хитом дискотек.

Нашлись и хейтеры, которые назвали «Души» жалкой пародией на «песенки тиктокеров». Критикуя композицию, пользователи Сети отметили, что такое творчество становится заметным лишь благодаря пиару, а не качеству.

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