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Twitch откажется от ретрансляций

Источник:
Sibnet.ru
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Микрофон и игровой компьютер
Фото: © ELLA DON / Unsplash License

Сервис Twitch отключит возможность ретрансляций. По мнению разработчиков, она не оправдывает ожиданий пользователей, желающих общаться со стримерами напрямую.

С 3 октября быстрое действие «Ретранслировать канал» в разделе управления трансляцией и команда чата «/host» будут отключены, сообщается на странице поддержке Twitch, а «Автоматическая ретрансляция» будет переименована в «Предлагаемые каналы».

Администрация сервиса объяснила свое решение тем, что ретрансляция не соответствует ожиданиям пользователей, так как лишает общения со стримером. Более того, она не дает возможности блогеру взаимодействовать с новой аудиторией, так как его смотрят на чужой странице.

Twitch и Discord предложили заблокировать

Режим ретрансляции работает с 2014 года, он позволяет блогерам, находящимся не в сети, предложить зрителям посмотреть стрим с другого канала, чтобы дать тому возможность получить больший охват.

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olegsbeglov

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Albor

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