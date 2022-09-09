Twitch откажется от ретрансляций

Сервис Twitch отключит возможность ретрансляций. По мнению разработчиков, она не оправдывает ожиданий пользователей, желающих общаться со стримерами напрямую.
С 3 октября быстрое действие «Ретранслировать канал» в разделе управления трансляцией и команда чата «/host» будут отключены, сообщается на странице поддержке Twitch, а «Автоматическая ретрансляция» будет переименована в «Предлагаемые каналы».
Администрация сервиса объяснила свое решение тем, что ретрансляция не соответствует ожиданиям пользователей, так как лишает общения со стримером. Более того, она не дает возможности блогеру взаимодействовать с новой аудиторией, так как его смотрят на чужой странице.
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Режим ретрансляции работает с 2014 года, он позволяет блогерам, находящимся не в сети, предложить зрителям посмотреть стрим с другого канала, чтобы дать тому возможность получить больший охват.SIBNET.RU В TELEGRAM