Смерть Елизаветы II обойдется Британии в 6 млрд фунтов

Смерть королевы Великобритании Елизаветы II может обойтись Соединенному Королевству в сумму до 6 миллиардов фунтов-стерлингов — Британия скорбит после ухода из жизни монарха, подсчитали британские эксперты.

Из-за траура в стране отменяются все развлекательные мероприятия, закрывается биржа и банковский сектор. До похорон жизнь в Соединенном Королевстве будет поставлена на паузу. Смерть королевы обойдется Британии в сумму от 1,5 до 6 миллиардов фунтов-стерлингов, приводят «Известия» подсчеты экспертов.

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Об уходе из жизни Елизаветы II Букингемский дворец объявил 8 сентября. Она умерла в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. В Великобритании объявлен 10-дневный национальный траур. Новым королем стал старший сын королевы принц Чарльз, взявший имя Карл III.

Государственные похороны Елизаветы II состоятся на 10-й день после ее смерти. Тело монарха доставят в столицу похорон из замка Балморал либо на королевском поезде, либо на самолете 18 сентября.