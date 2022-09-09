Минфин России заявил о дискредитации доллара

Западные санкции против России дискредитировали американскую
валюту и Центробанк может теперь мягко подтолкнуть партнеров к расчетам в
рублях и юанях, заявил директор департамента контроля за внешними ограничениями
Минфина Дмитрий Тимофеев.
По его словам, будучи страной-экспортером, РФ должна
получать плату от компаний-контрагентов. Но сейчас взаиморасчеты в долларах
стране невыгодны. При этом заставить всех партнеров рассчитываться в рублях
невозможно, но некоторые способы есть.
«Принимать доллары и евро, которые сейчас являются ничем
иным, как резаными зелеными бумажками, нам не нужно. Конечно, ни смерти
доллара, ни даже значимого отказа от него ждать не стоит, такие прогнозы - не
более чем "пугалки". Но в определенной мере отход от американской
валюты в глобальной торговле весьма вероятен, хотя это может оказаться довольно
болезненным», — цитирует «Прайм» Тимофеева.
Эксперт считает, что это повлечет за собой трансформацию
всей мировой финансовой системы, доверие к которой и так во многом подорвали
Соединенные Штаты введением санкций и своей политикой двойных стандартов.
При этом Тимофеев отметил, что «заставить всех
расплачиваться в рублях нельзя». ЦБ следует использовать только мягкие методы
ограничения валютных сделок и поощрения рублевых расчетов.
Denis CENTRПравительство полностью состоит из таких как он, они пекутся лишь о своих шкурах, и им плевать на нашу...
Alborшёл на выборы как президент мира. Что то там про колени и прочие бормотал. А оказался презикоом войны....
pepelmetalСкоро будешь сидеть за решёткой
olegsbeglovЗа газ по 3000$. За миллиардные списания оружия. Да и не заплатили они - это их ограбили. Такова "цивилизация"...