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Минфин России заявил о дискредитации доллара

Источник:
«Прайм»
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Фото: © Sibnet.ru

Западные санкции против России дискредитировали американскую валюту и Центробанк может теперь мягко подтолкнуть партнеров к расчетам в рублях и юанях, заявил директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев.

По его словам, будучи страной-экспортером, РФ должна получать плату от компаний-контрагентов. Но сейчас взаиморасчеты в долларах стране невыгодны. При этом заставить всех партнеров рассчитываться в рублях невозможно, но некоторые способы есть.

«Принимать доллары и евро, которые сейчас являются ничем иным, как резаными зелеными бумажками, нам не нужно. Конечно, ни смерти доллара, ни даже значимого отказа от него ждать не стоит, такие прогнозы - не более чем "пугалки". Но в определенной мере отход от американской валюты в глобальной торговле весьма вероятен, хотя это может оказаться довольно болезненным», — цитирует «Прайм» Тимофеева.

Эксперт считает, что это повлечет за собой трансформацию всей мировой финансовой системы, доверие к которой и так во многом подорвали Соединенные Штаты введением санкций и своей политикой двойных стандартов.

При этом Тимофеев отметил, что «заставить всех расплачиваться в рублях нельзя». ЦБ следует использовать только мягкие методы ограничения валютных сделок и поощрения рублевых расчетов.

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