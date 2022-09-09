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Белому медведю с Диксона сделают компьютерную томографию

Источник:
Sibnet.ru
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Состояние раненного белого медведя, найденного на острове Диксон в Красноярском крае, улучшилось, его лечение продолжается, сообщила глава Росприроднадора Светлана Радионова.

Медведя с огнестрельным ранением нашли в возле домов на острове Диксон. Сначала считалось, что это медведица, но затем ветеринары установили, что это самец.

«Спасенный мишка чувствует себя лучше, у него отличный аппетит, ночь провел спокойно. В зоопарке ему уже дали имя — Диксон. Сотрудники создают мишке комфортные условия: помыли клетку, а когда наполняли поилку водой, медведь решил окунуться в нее мордой», — написала Радионова.

По ее словам, динамика по здоровью положительная, хотя задние лапы по-прежнему обездвижены. Ветеринары делают все, чтобы медведь поправился. В ближайшее время его отправят на компьютерную томографию с контрастом.

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Жизнь #Звери #Красноярск
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