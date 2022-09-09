Северная Корея провозгласила себя ядерным государством

Северная Корея на законодательном уровне провозгласила, что является ядерным государством, сообщает южнокорейское агентство «Ренхап».

Верховным народным собранием КНДР на сессии 7 сентября был декрет под названием «Политика в отношении ядерного оружия».

«Если система управления государственными ядерными силами находится под угрозой из-за нападения противника, ядерный удар с целью уничтожения сил противника, включая источник провокации и командный пункт, наносится автоматически и немедленно по заранее определенному плану», — говорится в документе.

Декрет включает 11 пунктов, в которых есть положения о предназначении ядерного оружия, составе ядерных сил, командовании и контроле над ними, обеспечении выполнения решений о применении ядерного оружия, принципах и условиях его применения, и т.д.

В третьем пункте говорится, что лидер КНДР обладает единоличным правом на распоряжение им и «принимает все решения, касающиеся ядерного оружия».