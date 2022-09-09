Пентагон оценил потери украинской армии в десятки тысяч человек

Украинские силы в ходе специальной военной операции потеряли десятки тысяч человек убитыми и ранеными, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.
«За последние шесть месяцев украинцы заплатили ужасную цену в десятки тысяч потерь убитыми и ранеными», — приводит РБК слова Милли, сказанные им на пресс-конференции на американской базе Рамштайн в Германии.
Президент Украины Владимир Зеленский в последний раз называл общие потери украинской армии за время спецоперации в середине апреля. Тогда он сказал, что погибли 2,5–3 тысячи человек, еще 10 тысячи получили ранения.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 22 августа сообщил, что безвозвратные потери украинской армии составляют около 9 тысяч человек.
Российское Минобороны в апреле заявляло о 23 тысяч погибших бойцов «украинской армии, Нацгвардии и прибывших иностранных наемников».
Denis CENTRПравительство полностью состоит из таких как он, они пекутся лишь о своих шкурах, и им плевать на нашу...
artemizzНу что ж, Аллах за ними приглядит
pepelmetalСкоро будешь сидеть за решёткой
AlhazredНу че ты лепишь? Обе стороны естественно опасаются друг друга. Но насчет дремучести и отсталости это...