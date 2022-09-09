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Королем Британии стал Карл III

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: U.S. 6th Fleet

Сын умершей королевы Великобритании Елизаветы II Чарльз будет править под именем Карла III, сообщил журналистам официальный представитель канцелярии принца Уэльского.

После смерти королевы престол унаследовал принц Уэльский Чарльз. О восшествии наследника на престол официально объявят в течение суток после собрания Совета по престолонаследию. Церемония коронации пройдет после похорон Елизаветы II.

Король Карл III стал наследником британского престола в трехлетнем возрасте и был в очереди на престол 70 лет — это стало самым долгим ожиданием в истории британской монархии. Сейчас монарху 73 года.

Елизавета II умерла в своей шотландской резиденции Балморал вечером 8 сентября. Ее состояние резко ухудшилось, королеву поместили под наблюдение врачей. Несмотря на медицинскую помощь, она скоропостижно скончалась.

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