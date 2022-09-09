Королем Британии стал Карл III

Сын умершей королевы Великобритании Елизаветы II Чарльз будет править под именем Карла III, сообщил журналистам официальный представитель канцелярии принца Уэльского.

После смерти королевы престол унаследовал принц Уэльский Чарльз. О восшествии наследника на престол официально объявят в течение суток после собрания Совета по престолонаследию. Церемония коронации пройдет после похорон Елизаветы II.

Король Карл III стал наследником британского престола в трехлетнем возрасте и был в очереди на престол 70 лет — это стало самым долгим ожиданием в истории британской монархии. Сейчас монарху 73 года.

Елизавета II умерла в своей шотландской резиденции Балморал вечером 8 сентября. Ее состояние резко ухудшилось, королеву поместили под наблюдение врачей. Несмотря на медицинскую помощь, она скоропостижно скончалась.