Елизавета II: последняя королева империи

Королева Великобритании Елизавета II скончалась — ей было 96 лет. Она правила страной 70 лет — это второй по продолжительности срок царствования монарха в истории после французского короля Людовика XIV. До последних дней Елизавета II оставалась непререкаемым авторитетом для своих подданных и одним из самых узнаваемых людей в мире.

Что произошло

Елизавета II умерла в своей шотландской резиденции Балморал. Утром 8 сентября ее состояние резко ухудшилось, ее поместили под наблюдение врачей. В замок срочно приехали ближайшие члены королевской семьи.

Несмотря на преклонный возраст, смерть королевы оказалась настоящим шоком для британцев — еще 6 сентября Елизавета II появилась на публике, принимая отставку премьер-министра Бориса Джонсона и назначая его преемника — Лиз Трасс.

Балморал — летняя резиденция королевы, одно из ее любимых мест. Замок был куплен принцем Альбертом для королевы Виктории в 1852 года. Елизавета II традиционно жила в этой резиденции август, сентябрь и октябрь.

Народная принцесса

Елизавета II — старшая дочь герцога Йоркского Георга, будущего короля Великобритании Георга VI, представительница Виндзорской династии, ведущей свое начало с 1901 года. Она появилась на свет 21 апреля 1926 года.

После вступления отца на престол в декабре 1936 года 10-летняя Елизавета официально стала наследницей британского престола. Во время Второй мировой войны будущая королева впервые обратилась к нации — она выступила по радио, посвятив речь детям, потерявшим кров.

принцесса Елизавета в центре Фото : Unknown

В 1944 году Елизавета была назначена членом Тайного совета и стала выполнять ряд государственных обязанностей. В частности, она получила право замещать отца, когда тот отправлялся с поездкой по фронтам. Уже тогда она пользовалась народной любовью.

Перед самым концом войны Елизавета отслужила несколько месяцев во Вспомогательной территориальной службе в качестве водителя и механика военного грузовика. Она успешно сдала экзамен на вождение и стала первой женщиной из королевской семьи, служившей в армии.

Со своим супругом Елизавета познакомилась в 13 лет. Филип Маунтбеттен — дальний родственник Елизаветы, сын греческого принца Андрея. Пара официально объявила о помолвке, когда Елизавете исполнился 21 год. Свадьба состоялась 20 ноября 1947 года.

Принцесса Елизавета на армейской службе в апреле 1945 года Фото : Ministry of Information official photographer

6 февраля 1952 года король Георг VI скончался от рака легких. В этот момент Елизавета находилась с мужем на отдыхе в Кении. Она немедленно вернулась в Лондон, в аэропорту ее встречал премьер-министр Уинстон Черчилль. В тот же день Елизавету объявили королевой Великобритании.

Рекордное правление

Официальная церемония коронации Елизаветы состоялась в Вестминстерском аббатстве 2 июня 1953 года. Архиепископ Кентерберийский возложил на ее голову Елизаветы корону, в которой было более 3 тысяч бриллиантов, 277 жемчужин, а также сапфиры, изумруды и рубины.

У Елизаветы и Филиппа родились четверо детей. Первенцем в 1948 году стал принц Чарльз, через два года на свет появилась дочь Анна. После десятилетнего перерыва у них родился третий ребенок — принц Эндрю. В 1964 году королева родила младшего ребенка — принца Эдварда. Королевский брак продлился 73 года — 9 апреля 2021 года Филипп скончался.

Елизавета II стала главой государства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, а также правителем 15 королевств Содружества и главой Содружества — добровольного объединения 54 независимых стран. На тот момент страна фактически еще была колониальной империей.

Королева являлась главнокомандующим вооруженными силами. По британской конституции она формально обладала правом объявлять войну, заключать мир, осуществлять созыв и роспуск парламента, а также производить назначения на все важнейшие государственные должности в Великобритании.

За время царствования Елизаветы II в стране сменилось 15 премьер-министров. Большинство глав правительства имели тесные отношения с королевой. При этом Елизавета II никогда публично не излагала своих политических взглядов, всегда придерживаясь нейтральной позиции.

Королева Елизавета II принимает парад в 2009 году Фото : Chairman of the Joint Chiefs of Staff from Washington D.C, United States / CC BY 2.0

Одним из самых тяжелых за все время правления для Елизаветы II стал 1992 год — королевскую семью сотрясли сразу несколько скандалов. Младший сын королевы принц Эндрю расстался с супругой Сарой, а дочь Анна развелась с мужем. Кроме этого, достоянием общественности стал факт супружеской измены принца Чарльза своей жене — принцессе Диане.

Кто сядет на трон

Согласно Акту о престолонаследии 1701 года, сыновья монарха имели преимущество перед дочерьми, наследуя престол по старшинству. Именно поэтому Елизавета стала королевой — у ее отца не было сыновей.

В 2013 году правила престолонаследия были изменены. Теперь потомкам британской короны обоего пола предоставлены равные права, они наследуют престол по старшинству. Впрочем, изменения никак не сказались на наследнике Елизаветы II — старшем сыне Чарльзе.

По правилам, после смерти королевы принц Чарльз немедленно стал монархом. Известно, что он взял себе тронное имя Карл III. Однако торжественная коронация нового короля пройдет только через некоторое время после похорон Елизаветы II.