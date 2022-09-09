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Умерла королева Великобритании Елизавета II

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: UK Home Office / CC BY 2.0

Королева Великобритании Елизавета II умерла в возрасте 96 лет в своей шотландской резиденции Балморал, сообщает пресс-служба Букингемского дворца.

Состояние здоровья королевы резко ухудшилось утром 8 сентября, после чего стало известно, что Елизавета II помещена под постоянное наблюдение врачей. Сразу после в резиденцию съехались ближайшие члены королевской семьи.

При этом еще 6 сентября Елизавета II впервые за долгое время появилась на публике, принимая отставку премьер-министра Бориса Джонсона и назначая его преемника — Лиз Трасс.

Царствование Елизаветы II было самым долгим в истории страны. Она взошла на трон в феврале 1952 года. За время ее правления в стране сменилось 15 премьер-министров.

Следующим британским монархом стал сын Елизаветы Чарльз, он был первым в очереди престолонаследия. Как ожидается, 9 сентября во дворце Сент-Джеймс его официально провозгласят королем в присутствии членов правительства.

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